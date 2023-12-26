Война, день 671: украинские защитники уничтожили более 1000 окупантов

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 12 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: