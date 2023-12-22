Война, день 667-й: какая ситуация на фронте 22 декабря

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

В целом враг нанес 1 ракетный и 61 авиационный удар, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БПЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Торецк, Авдеевка, Веселое, Новомихайловка Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Преображенка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и артиллерийское средство противника.

Потери окупантов за сутки увеличились на 1080 солдат и офицеров, 14 танков, 31 ББМ, 20 артсистем и 26 БПЛА оперативно-тактического уровня.