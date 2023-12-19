Война, день 664-й: за сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 БпЛА типа «Shahed-136/131». Противовоздушной обороной все ударные БПЛА уничтожены.

Авиационные удары потерпела Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района дистанционного минирования и 1 артиллерийское средство противника.

Потери оккупантов за сутки увеличились на 1 140 солдат и офицеров, 15 танков, 19 ББМ, 15 артсистем и 9 БПЛА оперативно-тактического уровня.