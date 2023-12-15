Война, день 660: в течение суток произошло 110 боевых столкновений

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и потерях врага.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны.

Авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ивановское, Андреевка, Торецк, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области; Преображенка Запорожской области; Дарьевка, Крынки, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М «Кинжал».

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 состава боеприпасов противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: