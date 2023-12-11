Война, день 656: наши воины мужественно держат оборону Авдеевки — отразили 49 атак врага в сутки

По информации от Генштаба ВСУ известно, что враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все 18 вражеских дронов уничтожены.

Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной удар по Киеву. Последствия атаки уточняются.

Авиационные удары враг нанес по населенным пунктам: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области; Твердохлебное, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Часов Яр, Торецк, Калиново, Очеретино, Новопокровское, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 13 атак врага в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Роботиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 состава боеприпасов противника.

Больше информации о потерях врага – на инфографике: