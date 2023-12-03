Война, день 648: минус почти тысяча оккупантов за сутки

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства, информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Накануне ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 12 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА.

Авиационные удары получили Казачья Лопань, Петропавловка Харьковской области; Щербиновка, Авдеевка, Победа Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

О ситуации на фронте

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 4 атаки.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, где нашими защитниками отбита 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 25 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.

На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Также, за прошедшие сутки, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Потери врага на утро 3 декабря 2023 года

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 3 декабря 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 332040 (+930) человек;

танков ‒ 5575 (+4) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10396 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 7949 (+8) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1);

крылатых ракет – 1569 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 10432 (+22) ед.;

специальная техника ‒ 1140 (+2) ед.