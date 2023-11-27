Война, день 642: враг обстрелял из артиллерии более 100 населенных пунктов

По информации Генштаба ВСУ, армия российской федерации наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 34 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Середина-Буда Сумской области; Спорное, Богдановка, Клещеевка, Торецк, Северное, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

Более подробно о потерях врага – на инфографике: