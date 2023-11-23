Война, день 638-й: в Генштабе сообщили о тяжелых боях на трех направлениях

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, в ночь на 22 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 14 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Противовоздушной обороной уничтожены все 14 шахедов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спорное, Южное, Александрополь, Авдеевка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.

Потери оккупантов за сутки увеличились на 1 130 солдат и офицеров, 20 танков, 36 ББМ, 33 артсистемы и 15 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Больше подробностей – в представленной инфографике: