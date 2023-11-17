Война, день 632-й: наши защитники отражают вражеские штурмы, ликвидировано еще 1140 оккупантов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненны среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов противника.

Силы обороны за сутки уничтожили 1140 кафиров, 27 танков, 11 бронемашин, 29 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 20 беспилотников, 19 единиц авто и спецтехники противника.