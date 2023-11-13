Война, день 628-й: в Украине ликвидировали еще 800 оккупантов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Авдеевка, Северное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отразили 11 атак.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили

4 атаки.

На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 боеприпаса противника.

Потери врага

По состоянию на утро 13 ноября потери российских войск в Украине составляют около 312 550. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 800 российских оккупантов.

Другие потери окупантов с 24 февраля 2022 года:

танков ‒ 5354 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 10079 (+6)

артиллерийских систем / artillery systems – 7569 (+10)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2)

крылатые ракеты ‒ 1561 (+1)

автомобильной техники и автоцистерн – 9949 (+5)

специальная техника ‒ 1079 (+1)