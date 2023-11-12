Война, день 627: минус крылатая ракета и отбитые атаки врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по югу Украины, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету «Искандер-М».

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Вторая Х-59 и баллистическая ракеты попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.

Под авиационные удары врага попали такие населенные пункты: Чуйковка Сумской области; Кисловка, Степная Новоселовка, Копанки, Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Терны, Новобахмутовка, Клещеевка, Андреевка, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское, Шахтерское Донецкой области; Работино Запорожской области; Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши защитники отразили 7 атак.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не добился.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 18 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 22 атаки врага.

На Шахтерском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак.

На Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Работино Запорожской области, но безуспешно.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день – в представленной инфографике: