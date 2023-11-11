Война, день 626: ракетно-дроновая атака врага и минус более тысячи оккупантов

Как сообщается, противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Враг атаковал Украину «Ониксом» и беспилотниками

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету «Оникс», зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 ударный БпЛА типа «Shahed -136/131».

Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома, портовая инфраструктура, а также автотранспорт и другая гражданская инфраструктура.

Под авиаудары врага попали: Петропавловка, Красный Став Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Клещиевка, Северск, Архангельское, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Ивановка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Как дела на фронте?

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отбили 8 атак.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Работино Запорожской области, но успеха не добился.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Каковы потери противника на утро 11 ноября 2023

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 11 ноября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 310650 (+1130 в сутки) человек;

танков ‒ 5342 (+25) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 10041 (+24) ед.;

артиллерийских систем – 7527 (+38) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25);

крылатые ракеты – 1559 (+1);

корабли /катера ‒ 22 (+2) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед;

специальная техника – 1069 (+9).