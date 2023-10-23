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Война, день 607: в Новой Каховке дезертировали около 60 оккупантов

Война, день 607: в Новой Каховке дезертировали около 60 оккупантов

Начались шестьсот седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам в городе Константиновка Донецкой области, 4 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» и 1 ударный неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и все ударные БПЛА.

Авиационные удары получили: Ивановка, Куриловка Харьковской области; Надежда, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Выемка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Ольговка, Львов, Тягинка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Никитовка, Приднепровское, Барвинок Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбиты 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области.

В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.

Потери врага

По состоянию на утро 23 октября потери российских войск в Украине составляют около 294 700 . За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 870 оккупантов, 22 боевых бронированных машины, 12 танков, 25 артиллерийских систем и два средства ПВО.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике:

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