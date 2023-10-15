Война, день 599: минус более 800 оккупантов

По информации Генштаба ВСУ на утро 15 октября 2023 года, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены мирные жители. Разрушены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг нанес авиаудары по таким населенным пунктам: Гремячка Черниговской области; Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Раздолевка, Клещеевка, Александро-Шультино, Керамик, Очеретино, Прогресс, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, но безуспешно.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Общие боевые потери противника на 15 октября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – около 287770 (+880) особ;

танков ‒ 4948 (+8) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 9362 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 6866 (+33) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед.