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Война, день 593: Силы обороны отбили атаки россиян на пяти направлениях

Война, день 593: Силы обороны отбили атаки россиян на пяти направлениях

Начались пятьсот девяносто третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства.

Авиационные удары потерпели: Грабовское Сумской области; Константиновка Донецкой области; Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области; Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.

Потери врага

Общие потери окупантов, по данным Генштаба ВСУ, составляют 282 тысячи 630 оккупантов.

О потерях в военной технике:

  • танков ‒ 4823 (+2)
  • боевых бронированных машин 9126 (+3)
  • артиллерийских систем – 6706 (+1)
  • РСЗО – 808 (+0)
  • средства ПВО ‒ 543 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+0)
  • крылатые ракеты ‒ 1530 (+0)
  • корабли/катера ‒ 20 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2)
  • специальная техника ‒ 959 (+0)

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ

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