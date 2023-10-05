Война, день 589: ночью силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона

Начались пятьсот восемьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» Нашей противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских «шахеда».

Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам противника.

Потери врага

По состоянию на утро 5 октября потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 280 470. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 580 российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: