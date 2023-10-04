Война, день 588: минус 450 оккупантов и 47 артсистем

Начались пятьсот восемьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также, российская федерация нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету «Искандер-К» и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной уничтожена 1 крылатая ракета «Искандер-К» и 29 вражеских «шахеда». В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Сеньково, Синьковка Харьковской области; Новоселовское Луганской области, Новое, Колодец, Ивановка, Ямполевка, Ставки, Веселое, Спорное, Васюковка, Богдановка, Константиновка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Екатериновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожай ; Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области; Николаевка, Антоновка, Ольга Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. закрепляться на занятых рубежах и истощающих врага.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.

Потери врага

По состоянию на 4 октября российские оккупационные войска в полномасштабной войне против Украины понесли такие потери:

личного состава – около 279 890 (+450 )

танков ‒ 4 745 (+13 )

боевых бронированных машин – 9 026 (+18 )

артиллерийских систем – 6 612 (+47)

РСЗО – 802 (+1 )

средства ПВО ‒ 540

самолетов – 315

вертолетов – 316

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41 )

крылатые ракеты ‒ 1 530 (+1 )

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 8 962 (+30 )

специальная техника ‒ 946 (+3)