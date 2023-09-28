Война, день 582: уничтожено 34 “Шахеда” и 6 дронов-разведчиков

Начались пятьсот восемьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

В ночь на 28 сентября 2023 года рашисты выпустили 44 «Шахеда» с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым). Было уничтожено 34 «Шахеда» и 6 разведывательных БПЛА.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, 2 гражданских предприятия и другая инфраструктура.

Авиационные удары получили: Поповка Черниговской области; Бологовка, Кругляковка Харьковской области; Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области; Ямполевка, Северск, Спорное, Веселое, Андреевка, Константиновка, Северное, Торецк, Авдеевка, Курахово, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Бургунка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

Потери врага

За сутки украинские защитники уничтожили 330 оккупантов. Кроме того:

танков – 4679 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 8962 (+12) ед,

артиллерийских систем – 6375(+38) ед,

РСЗО – 793 (+1) ед,

средств ПВО – 535 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9),

крылатых ракет – 1529 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8815 (+23) ед,

специальной техники – 929(+2).