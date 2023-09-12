Новости Одессы и Одесской области

Война, день 566: украинские войска продолжают контрнаступательные операции

Война, день 566: украинские войска продолжают контрнаступательные операции

Начались пятьсот шестьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

По информации Генерального штаба ВСУ, враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует присущую кремлю тактику террора. К сожалению, в результате таких террористических действий российских оккупационных войск есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура. В частности от циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области.

За прошедшие сутки россия атаковала наше государство 12 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131». Все 12 ударных БПЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попытки прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

В районе ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В свою очередь враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботы, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 прифронтовых населенных пунктов. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить поражение противнику в его тылу.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасов противника.

Потери врага

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага – только за минувшие сутки ликвидировали 550 захватчиков, 33 артиллерийские системы, 11 ББМ и 8 танков.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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