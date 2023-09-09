Война, день 563: успешная оборона ВСУ на Донбассе и потери врага

Сегодня, в субботу, 9 сентября 2023 года, начались пятьсот шестьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует присущую кремлю тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, ведет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства. В результате таких террористических действий российских оккупационных войск погибли и ранены мирные жители, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

Под авиационные удары врага попали населенные пункты Бологовка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Заречное, Северск, Веселое, Белая Гора, Северное, Степное, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Крынка , Роботино, Ясная Поляна Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности оперативно-стратегической группы (ОСУВ) «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. Таким образом, кремль продолжает избавляться от нежелательных слоев своего общества.

В районе ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

На Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, одному пункту управления и по одной позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены один склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления и одна станция радиоэлектронной борьбы противника.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: