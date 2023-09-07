Война, день 561: украинские защитники шаг за шагом освобождают оккупированные территории

Начались пятьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. По информации Генерального штаба ВСУ, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар по Украине применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131».

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Кружок, Каменка, Покровка, Пономаренко, Чернецкое Сумской области и Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удароы в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязному, Кисловке, Купянску, Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Орехово-Василовка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красногоровке, Парасковеевке, Екатериновке, Елизаветовке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Змиевке, Антоновке, Херсону Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери врага

По состоянию на утро 7 сентября потери российских войск и их наемников в Украине составляют около 266 900. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 610 российских оккупантов.

Другие потери оккупантов за сутки:

танков — 9 ед,

боевых бронированных машин — 21 ед,

артиллерийских систем — 37 ед,

РСЗО — 5 ед,

средства ПВО — 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 22,

крылатые ракеты — 8,

автомобильной техники и автоцистерн — 27 ед,

специальная техника — 7.