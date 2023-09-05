Война, день 559: украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях

Начались пятьсот пятьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. В течение суток враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Вол Огурцово, Ольховатка и Тернова Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктаов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Роботино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Роботино, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Ольговке, Бургунке Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

Потери россиян

За полтора года полномасштабной войны, от 24 февраля 2022 года, россия потеряла:

личного состава – около 265 680 (+560) человек;

танков – 4489 (+9) ед;

боевых бронированных машин –8670 (+7) ед;

артиллерийских систем – 5649 (+38) ед;

РСЗО — 747 (+6) ед;

средства ПВО – 504 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4512 (+31);

крылатые ракеты – 1447 (+0);

корабли/катера – 19 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 8175 (+26) ед;