Война, день 55-й: в Донецкой и Луганской областях враг перешел в наступление

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили оперативную информацию по состоянию на утро 19 апреля 2022 по российскому вторжению.

Начались пятьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток состоялась активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях.

На Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов российской федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброска подразделений обеспечения.

Кроме того, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК «Тор» в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.

Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории.

По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой «специальной операции».

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

На фото: украинская самоходная артиллерийская установка ведет огонь с замаскированной позиции