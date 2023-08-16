Война, день 539: на фоне снижения боевого духа оккупанты снимают постановочные ролики о своих псевдоуспехах.

Сегодня, 16 августа, начались пятьсот тридцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатых ракет типа «Калибр». Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр». Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодец и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Делиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Антоновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богоявленка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На фоне снижения боевого духа личного состава военных подразделений оккупационных войск командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов. Так, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету «Уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры». Однако в данном здании, по состоянию на 13 августа этого года, находится личный состав оккупационных войск в количестве до 25 военнослужащих армии России из числа бывших заключенных.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: