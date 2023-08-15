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Война, день 538: россияне заставляют школьников на оккупированных территориях учиться по российской программе

Война, день 538: россияне заставляют школьников на оккупированных территориях учиться по российской программе

Сегодня, 15 августа, начались пятьсот тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Ночью российская федерация нанесла очередной удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По информации, которую предоставил Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 8 ракет «Калибр» и 15 иранских ударных дронов «Shahed-136/131» по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты «Калибр» и БПЛА были уничтожены.

Всего враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье. С целью принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административную ответственность за пропуски учебного процесса.

В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли по порядку огонь из стрелкового оружия. В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию ​​РЭБ противника.

Больше информации о потерях врага – на инфографике:

інфографіка

Также сегодня ночью Воздушные силы ВСУ во время массированной ракетной атаки уничтожили 16 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 «Калибр».

Робота ППО

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Редакция ПРОФИЛЬ

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