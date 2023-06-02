Война, день 464: враг снова атаковал мирные города и села

Сегодня, 2 июня, начались четыреста шестьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Генштаб предоставил информацию о ситуации на фронте и потерях врага.

Российская федерация, понеся большие потери, продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины.

Предварительно: в эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА «Shahed» — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа «Искандер» по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостики, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки на Луганщине. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка — Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двулетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное и Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Садовое, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным отказом от украинского паспорта. Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА типа Ланцет и 1 разведывательный БпЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Больше подробностей о потерях врага – на инфографике: