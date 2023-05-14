Война, день 445-й: очередной ракетный удар и минус еще 600 рашистов

Сегодня, в воскресенье, 14 мая 2023 года, начались четыреста сорок пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По официальной информации Генштаба ВСУ, сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные беспилотники (БпЛА) «Shahed-136/131».

По уточненной информации, 18 из 23 дронов были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений. Есть более 30 раненых среди мирного населения.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности, по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены гражданские люди, поврежден многоэтажный дом и другая инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские лица. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфино, Степок, Рясное, Поповка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Домашнее, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двухлетняя, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артобстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области.

Обстреляны населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Противник и дальше пытается восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации. Недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще 250 осужденных.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших бывших русских заключенных.

Вместе с тем в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ЧВК «Вагнер». Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из российских осужденных.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа «Орлан-10», уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 баражирующих боеприпаса «Ланцет» и еще 5 – неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

По данным ВСУ, за прошедшие сутки наши Силы обороны уничтожили 620 оккупантов, а также 5 танков, 18 боевых бронемашин, 21 артсистему.

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