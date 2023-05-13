Война, день 444: российские террористы несут существенные потери

Сегодня, в субботу, 13 мая 2023 года, начались четыреста сорок четвертые сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О текущей ситуации на фронте и потерях врага информирует Генеральный штаб ВСУ.

российская федерация не отказывается от планов по оккупации нашей территории и продолжает вести захватническую войну. Противник не прекращает наносить удары и обстреливает не только военные, но и гражданские объекты.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершив 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, совершив минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Сохань, Волфино, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерни, Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не добился. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг вел обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки рашисты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки, нанеся авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершив обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время обстреляны населенные пункты Остро, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка и обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, а также нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области, Малиновка и Красное Запорожской области и Кизомисс Херсонской области. Кроме того, вел обстрел населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в частности таких как Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В целях пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Известно, что среди вновь прибывшего личного состава военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

В последнее время на фоне значительных потерь российские оккупанты усиливают контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями русской комендатуры осуществляется поиск столь значимых «информаторов», проводятся обыски.

Авиация сил обороны за прошедшие дни нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками были сбиты 22 вражеских беспиотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сей день – в представленной инфографике: