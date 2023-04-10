Война, день 411: обстрел Запорожья и принудительная паспортизация

Сегодня, в понедельник, 10 апреля 2023 года, начались четыреста одиннадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены жилые дома. Также 2 ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Ясная Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфино, Запсилье и Поповку Сумской области, а также Ветеринарное, Казачью Лопань, Малую Даниловку, Гатище, Устиновку, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы велись по населенным пунктам Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, безуспешно. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львово, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак российская оккупационная так называемая «власть» сообщила, что для получения российского паспорта нужно предоставить паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. При этом отмечается, что будут возвращать назад владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 вражеских беспилотников: 3 – типа «Ланцет», 2 – «Зала» и 1 – «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Больше подробностей о вражеских потерях – в инфографике: