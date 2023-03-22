Война, день 392-й: сводка Генштаба ВСУ и потери россии на 22 марта

Оперативная информация по состоянию на утро 22 марта 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Сводка Генштаба ВСУ на утро 22 марта

Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населённые пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА «Шахед-136». По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Высшее руководство республики Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки произвел обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басове, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы — успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

Потери россии в Украине на утро 22 марта

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 167490 (+920) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3557 (+5) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6887 (+8) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2589 (+3) ед,

РСЗО / MLRS – 509 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 272 (+2) ед,

самолетов / aircraft – 305 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2183 (+16),

крылатые ракеты / cruise missiles – 909 (+2),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5434 (+6) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 270 (+4).