Война, день 390-й: сводка Генерального штаба ВСУ и потери россии на 20 марта

Российская федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши отразили 69 атак противника на указанных направлениях.

Сводка Генерального штаба ВСУ

Эпицентром боевых действий остается Бахмут. За прошедшие сутки российская федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариковое, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них: Ольговское, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Отрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и Херсон.

В Херсонской области российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта. В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов.

Потери россии в Украине на утро 20 марта

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам «Бук-М1-2», 7 ударов — по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила состав боеприпасов врага.

В то же время наши защитники уничтожили российский БПЛА типа «Зал».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс «Тор», 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор» и 2 района сосредоточения оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 165610 ( +700 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3537 ( +5 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6869 ( +16 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2577 ( +9 ) ед,

РСЗО / MLRS – 507 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 270 ( +2 ) ед,

самолетов / aircraft – 305 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2160 ( +1 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 907 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5416 ( +8 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 265 ( +3 ).