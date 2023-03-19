Война, день 389-й: ВСУ за сутки уничтожили два десятка танков и почти тысячу оккупантов

Предлагаем вашему вниманию сводку Генштаба ВСУ о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов за сутки на утро 19 марта 2023 года.

Сводка Генштаба ВСУ за 19 марта

Несмотря на человеческие потери, российская федерация продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

За прошедшие сутки российская федерация продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины. Обстреливая населенные пункты, объекты критической инфраструктуры, противник полностью игнорирует законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны оккупантов.

Высока остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюса Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино — Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григорьевка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вновь обстреляны город Херсон и Антоновку.

Учитывая ситуацию, сложившуюся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта, в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое слаживание подразделения «шторм». Его готовят к отправке в Украину 24 марта. В бригаде значителен некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.

Потери россии в Украине на 19 марта

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, был сбит БПЛА «Шахед-136», а наши ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 164910 ( +710 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3532 ( +21 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6853 ( +23 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2568 ( +8 ) ед,

РСЗО / MLRS – 507 ( +1 ) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 268 ( +3 ) ед,

самолетов / aircraft – 305 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2159 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 907 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5408 ( +4 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 262 ( +3 ).