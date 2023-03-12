Война, день 382-й: сводка Генштаба ВСУ и большие потери росиии

Продолжаются триста восемьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения. Предлагаем оперативную информацию по состоянию на утро 12 марта от Генштаба ВСУ. Что касается потерь оккупантов, Силы обороны уничтожили более 1000 военнослужащих, 8 танком и много другой техники противника.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 12 марта

Преступное российское правительство не отказывается от своих намерений по оккупации территории Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил так и вооруженных формирований квазиреспублик, продолжая вести широкомасштабную вооруженную агрессию.

За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых — по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате – разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Российская федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Железнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василовку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Первомайское, Первомайское, и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавней, Каменского ; Новополя – Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Отрадокаменки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятиевки, Ромашкового и города Херсона. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.

Потери россии в Украине на утро 12 марта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 159090 ( +1090 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3466 ( +8 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6769 ( +7 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2487 ( +4 ) ед,

РСЗО / MLRS – 493 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 259 ( +2 ) ед,

самолетов / aircraft – 304 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2108 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 907 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5348 ( +4 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 242 (+0).