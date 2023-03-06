Война, день 376-й: сводка Генштаба ВСУ и российские потери на 6 марта

Оперативная информация о ситуации на фронте и потерям врага по состоянию на утро 06 марта 2023 по российскому вторжению.

Сводка Генерального штаба ВСУ на утро 6 марта

Слава Украине! Начались триста семьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения россией дальнейших ракетных ударов высоковероятно по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них — Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Были обстреляны более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

С введением в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупирована территория Автономной республики Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.

Потери россии в Украине на утро 6 марта

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 153770 ( +650 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3423 ( +9 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6703 ( +11 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2433 ( +7 ) ед,

РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 250 ( +2 ) ед,

самолетов / aircraft – 302 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2086 ( +15 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5307 ( +8 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 234 ( +2 ).