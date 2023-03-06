Война, день 376-й: сводка Генштаба ВСУ и российские потери на 6 марта

Оперативная информация о ситуации на фронте и потерям врага по состоянию на утро 06 марта 2023 по российскому вторжению.
Сводка Генерального штаба ВСУ на утро 6 марта
Слава Украине! Начались триста семьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Российская федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.
За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения россией дальнейших ракетных ударов высоковероятно по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них — Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Были обстреляны более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.
С введением в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупирована территория Автономной республики Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.
В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.
Потери россии в Украине на утро 6 марта
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel ‒ около/ about 153770 (+650) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 6703 (+11) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 2433 (+7) ед,
- РСЗО / MLRS – 488 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 250 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 302 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2086 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5307 (+8) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 234 (+2).