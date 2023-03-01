Война, день 371-й: ситуация на фронте и потери россии на 1 марта

Предлагаем вам оперативную информация по состоянию на утро 01 марта 2023 по российскому вторжению и список потерь врага за сутки и общий, с начала вторжения.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 1 марта

Слава Украине! Начались триста семьдесят первые сутки русского широкомасштабного вторжения.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА «Шахед-136». Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.

Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелеча, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатское, Тихое.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часов Яра и Белой Горы. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Железный Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

Еще раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Потери россии в Украине на 1 марта 2023 года

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию ​​РЭБ и состав боеприпасов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 149890 ( +650 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

) человек ликвидировано / persons were liquidated, танков / tanks ‒ 3395 ( +7 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 6638 ( +8 ) ед,

) ед, артиллерийских систем / artillery systems – 2393 ( +10 ) ед,

) ед, РСЗО / MLRS – 479 ( +1 ) ед,

) ед, средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 247 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 300 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2055 ( +4 ),

), крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5257 ( +5 ) ед,

) ед, специальная техника / special equipment ‒ 230 (+0).