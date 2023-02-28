Война, день 370-й: какая ситуация на фронте и потери россии на 28 февраля

Оперативная информация по состоянию на утро 28 февраля 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ.

Сводка Генштаба ВСУ 28 февраля

Слава Украине! Начались триста семидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях.

В то же время противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариковое, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южный и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении были обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинко, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

Потери россии в Украине на 28 февраля 223 года

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа «Шахед-136» и 1 — типа «Зала».

Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 149240 ( +550 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

) человек ликвидировано / persons were liquidated, танков / tanks ‒ 3388 (+ 3 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 6630 ( +9 ) ед,

) ед, артиллерийских систем / artillery systems – 2383 ( +3 ) ед,

) ед, РСЗО / MLRS – 478 ( +3 ) ед,

) ед, средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 247 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 300 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2051 ( +3 ),

), крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5252 ( +4 ) ед,

) ед, специальная техника / special equipment ‒ 230 (+0).