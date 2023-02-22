Война, день 364-й: ситуация на фронте и потери оккупантов на 22 февраля

Оперативная информация по состоянию на утро 22 февраля 2023 года по российскому вторжению и о потерях оккупантов.

Сводка Генштаба ВСУ от 22 февраля

Видеоверсия суточного сведения с добавлением информации потерь противника за сутки будет опубликована в 10.00.

Слава Украине! Начались триста шестьдесят четвертые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелка, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это — Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении под огонь врага попали районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Волшебное, Новоданиловка и Малая Токмачка.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения. Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них — Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино, Дорожное, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Огромное.

На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения. Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Потери российских войск в Украине на 22 февраля

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 145060 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3334 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6569 (+7) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2345 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 471 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 243 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 299 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2026 (+3),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5212 (+2) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 226 (+0).