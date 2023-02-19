Война, день 361-й: Сводка Генштаба ВСУ и потери россии на 19 февраля

Представляем оперативная информацию по состоянию на утро 19 февраля 2023 по российскому вторжению и список потерь врага, который сильно растет с каждым днем.

Сводка от Генштаба ВСУ

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг в дальнейшем сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности это — Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражение враг нанес по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство обороны Российской Федерации на обращение граждан никак не реагирует.

Потери россии в Украинена 19 февраля 2023 года

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа «Калибр», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 142860 (+590) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3310 (+7) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6545 (+12) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2327 (+1) ед,

РСЗО / MLRS – 469 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 243 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 298 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2016 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles – 873 (+2),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5196 (+0) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 224 (+1).