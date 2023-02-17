Война, день 359-й: ситуация на фронте и потери россии на 17 февраля

Российские агрессоры не оставляют попыток полностью захватить территорию Луганской и Донецкой областей. При этом продолжают нести огромные потери в живой силе и бронетехнике.

Сводка Генштаба

Оперативная информация по состоянию на утро 17 февраля 2023 по российскому вторжению.

За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ОКР С-300, по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка — Луганская и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. За прошедшие сутки вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелеча и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Донецкая область.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

В временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых «гастарбайтеров». Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

Потери россии в Украине на 17 февраля 2023 года

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта окупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 141260 (+800) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3298 (+2) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6520 (+3) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2322 (+16) ед,

РСЗО / MLRS – 467 (+1) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 241 (+2) ед,

самолетов / aircraft — 298 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2013 (+1),

крылатые ракеты / cruise missiles – 871 (+14),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5187 (+20) ед,

спецтехника / special equipment ‒ 221 (+2).