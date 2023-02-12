Война, день 354: ситуация на фронте и потери россии на 12 февраля

К утру 12 февраля 2023 года россия продолжала активно атаковать на Донбассе и в Луганской области. Враг при этом несет большие потери, не имея успеха.

Сводка Генштаба ВСУ

Оперативная информация по состоянию на утро 12 февраля 2023 по российскому вторжению.

Противник продолжает наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Временного Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них — по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых — с применением БпЛА «Шахед-136». 4 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационных ударов бедя Гатища и Волчанская.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине.

На Бахмутском направлении обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное. В целом – более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении враг нанес удары по Времовке и Новополью Донецкой области и Малиновке, Гуляйполю, Волшебному, Малой Токмачке, Магдалиновке и Степногорску в Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригороды и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика.

В Бриловке и Новокиевке временно занятой территории Херсонской области отмечаются попытки оккупационной так называемой «местной администрации» отобрать жилье у местного населения. Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной «местной администрации».

Потери россии на войне в Украине на 12 февраля

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно:

личного состава / personnel ‒ около/ about 137780 (+900) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3280 (+13) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6488 (+14) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2287 (+17) ед,

РСЗО / MLRS – 465 (+2) ед,

средстваПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 234 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 296 (+1) ед,

вертолетов / helicopters – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2007 (+10),

крылатые ракеты / cruise missiles 857 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5148 (+14) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 215 (+1).