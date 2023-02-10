Война, день 352-й: ситуация на фронте и потери россии

Российские агрессоры продолжают активно наступать в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты несут огромные потери но продолжают самоубийственные атаки.

Сводка Генштаба

Оперативная информация по состоянию на утро 10 февраля 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались триста пятьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва — Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых — по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелы подверглись районам 27 населенных пунктов. Среди них Сеньковка и Роща Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населённых пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении оккупанты ненесли огневое поражение по районам населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.

Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ российской федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

Потери россии в Украине к 10 февряля

В целях восполнения потерь, в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников из так называемого ЧВК «вагнер», из числа завербованных заключенных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, 2 типа «Орлан-10» и 1 «Орион».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 135740 (+730) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3258 (+3) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6471 (+3) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2251 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 463 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 233 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 295 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 286 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1970 (+3),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5126 (+5) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 211 (+0).