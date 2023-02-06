Война, день 348-й: что происходит на фронте и потери врага к 6 февраля

Оперативная информация по состоянию на утро 06 февраля 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба ВСУ

Слава Украине! Начались триста сорок восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой пвк «вагнер».

За минувшие сутки наши подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки на Доннечине и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Стрелке, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении рашисты обстреляли более 25 районов населенных пунктов, среди них — Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.

Потери россии в Украине на 6 февраля

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. Прием детей в больницу прекращен.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили / 24.02.22:

личного состава / personnel ‒ около/ about 132160 (+870) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3231 (+11) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6415 (+10) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2231 (+5) ед,

РСЗО / MLRS – 461 (+1) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 227 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 294 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1958 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5104 (+13) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 203 (+0).