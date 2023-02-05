Война, день 347-й: ситуация на фронте и потери врага

Оперативная информация по состоянию на утро 05 февраля 2023 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сводка Генштаба

Слава Украине! Начались триста сорок седьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям, обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. К тому же высокой остается угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам на всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи — Сумской и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Синковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении обстреляли Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты вели огонь из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

Потери россии в Украине на 5 февраля

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали. Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными русскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию российской федерации возвращено около 600 человек указанной категории.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 131290 (+700) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3220 (+2) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6405 (+11) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2226 (+6) ед,

РСЗО / MLRS – 460 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 227 (+2) ед,

самолетов / aircraft — 294 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1958 (+2),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5091 (+10) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 203 (+0).