Война, день 343-й: ситуация на фронте, потери врага и аналитика экспертов

Оперативная информация по состоянию на утро 01 февраля 2023 по российскому вторжению от Генштаба Вооруженных Сил Украины, потери россии в Украине и аналитика от Института изучения войны.

Сводка Генштаба ВСУ

Слава Украине! Начались триста сорок третьих суток российского широкомасштабного вторжения.

Оккупанты, за прошедшие сутки, нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Высокая остается опасность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине.

Противник не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки — Луганской.

На Лиманском направлении под огонь попали Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреливали Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевку, Водяное, Георгиевку, Марьинку и Победу.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении были обстреляны районы 20 населенных пунктов, Среди них — Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам 21 населенного пункта. В частности это – Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Противник продолжает нести потери. Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находятся около 100 российских военнослужащих. Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 состав c боеприпасами.

Потери россии в Украине на 1 февраля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.23 ориентировочно составили / 24.02.22

личного состава / personnel ‒ около/ about 128420 (+920) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3209 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6382 (+4) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2207 (+10) ед,

РСЗО / MLRS – 458 (+4) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 293 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1951 (+0),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 796 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5061 (+13) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 200 (+0).

Аналитика

Выводы из нового сообщения Института изучения войны:

Введение традиционных сил России на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления группы Вагнера и сохранило инициативу российских операций в районе города.

Российское военное командование переоценивает российские военные возможности быстрого наступления в Донецкой области и на театре военных действий.

Неизбежное наступление России в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий и далее предполагают, что украинские силы планируют начать более широкое контрнаступление.

Маловероятно, что российские силы получат существенную выгоду еще на востоке Украины от их локализованного наступления в районе Угледара.

Оккупанты предпочитают диверсионно-разведывательную деятельность, а не территориальный захват на юге Украины