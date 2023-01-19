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Война, день 330-й: сводка Генштаба, потери россии, аналитика

Война, день 330-й: сводка Генштаба, потери россии, аналитика

Оперативная информация по состоянию на утро 19 января 2023 по российскому вторжению от Генштаба Вооруженных Сил Украины а также анализ ситуации от Института изучения войны.

Сводка Генштаба

Слава Украине! Начались триста тридцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасков области.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В то же время, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА «Мерлин-ВР».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Потери россии в Украине на 19 января 2023 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составили / 19.01.23:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 118530 (+760) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3136 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 6235 (+10) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2122 (+14) ед,
  • РСЗО / MLRS – 442 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft — 287 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 277 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1882 (+6),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4896 (+7) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 190 (+0).

Потери россии в Украине на 19 января

Аналитика: основное из последнего сообщения Института изучения войны

Путин продолжает усилия по активизации оборонно-промышленной базы России для поддержки длительной войны в Украине.

Пригожин становится более наглым в своих словесных нападках на Минобороны России и Кремль.

Пригожин и другие известные в России люди создают новое место для критики президента Путина, не опасаясь возмездия.

Российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно для масштабных оборонительных или наступательных действий.

Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции в Кременной.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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