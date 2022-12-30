Война, день 309-й: что происходит на фронте и потери оккупантов

Оперативная информация по состоянию на утро 30 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста десятые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины.

Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

На Запорожском и Херсонском направлениях под огненное поражение попали более 25 населенных пунктов. Среди них — Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки – Херсонской.

Авиация Сил обороны на протяжении предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.