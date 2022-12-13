Война, день 293-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 13 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и помещениям мирного населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмив Донецкая область.

За сутки противник нанес 7 ракетных ударов, 5 из которых — по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть утраты посреди мирных обитателей.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба .

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоров инка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Мали и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск ротирует отдельные подразделения. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.