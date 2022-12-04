Война, день 284-й: ситуация на фронте к утру воскресенья, 4 декабря

Оперативная информация по состоянию на утро 04 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести восемьдесят четвертые сутки русского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевки, Площадки и Белогоровки в Луганской области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районам Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огонь террора мирных жителей Херсона.

Относительно потерь российских оккупантов. По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

Продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно занятой Херсонской области, российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.