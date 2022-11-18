Война, день 268-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 18 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести шестьдесят восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж в Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огирево, Осиново, Старица и Домашнее Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодцы на Донетчине;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар области;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времевка и Угледар Донецкой области;

на Запорожском направлении – из минометов, по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

на Херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать в военные сборы на базе ПИК «вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.

В связи с большими потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на временно оккупированных территориях Луганской области, приказом так называемого министерства здравоохранения, работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектование вакантных должностей

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили

4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА «Шахед-136».

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов.