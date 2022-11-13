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Война, день 263-й: что происходит на фронте

Война, день 263-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 13 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести шестьдесят третьи сутки русского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары получили более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Огурцово и Старица;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площадка и Табаевка;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменное, Зеленополье, Спорное и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Прасковьевка и Пречистовка;
  • на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольговское;
  • на Таврическом направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

В Брестской области республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил российской федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении.

В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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